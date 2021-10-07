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Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

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Украина, Четверг 07 октября 2021 10:28
Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,34 гривен за доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,47 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3250 - 26,3450 грн/доллар, евро 30,4553 - 30,4785 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 6 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3700 - 26,3900 грн/доллар, евро 30,4336- 30,4566 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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