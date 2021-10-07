Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,34 гривен за доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,47 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3250 - 26,3450 грн/доллар, евро 30,4553 - 30,4785 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 6 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3700 - 26,3900 грн/доллар, евро 30,4336- 30,4566 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.