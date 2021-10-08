ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за 1,5 року

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за 1,5 року Фото: курс долара впав на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на рівні 26,33 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,08 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3314 гривень за 1 долар (-0,0189 грн). При цьому курс долара на 7 жовтня становить 26,3503 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за 1,5 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за 1,5 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,34 гривень за долар, курс в покупці до 26,32 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 2 копійки до 30,47 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця