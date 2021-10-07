ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта прошлого года

Новина українською →
Украина, Четверг 07 октября 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта прошлого года Фото: курс доллара упал на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на уровне 26,35 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,08 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3503 гривен за 1 доллар (-0,0741 грн). При этом курс доллара на 6 октября составляет 26,4244 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,53 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов
Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями