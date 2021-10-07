НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня минулого року

Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлено на рівні 26,35 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,08 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3503 гривень за 1 долар (-0,0741 грн). При цьому курс долара на 6 жовтня становить 26,4244 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)