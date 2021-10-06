Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,53 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,42 гривен за доллар. Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.