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Курс доллара продолжил падение на межбанке

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Украина, Среда 06 октября 2021 10:17
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,53 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3750 - 26,3950 грн/доллар, евро 30,5132 - 30,5363 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару 5 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,4100 - 26,4300 грн/доллар, евро 30,6144- 30,6350 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3646 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,42 гривен за доллар. Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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