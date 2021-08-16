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НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с июля 2020 года

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Украина, Понедельник 16 августа 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с июля 2020 года Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 16 августа установлен на уровне 26,69 гривен за доллар. Ниже курс был только 1 июля 2020 года - 26,6676 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6931 гривен за 1 доллар (-0,0755 грн). При этом курс доллара на 13 августа составляет 26,7686 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с июля 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с июля 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,36 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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