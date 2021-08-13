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Курс доллара продолжил падение на межбанке

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Украина, Пятница 13 августа 2021 10:11
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,36 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7150 - 26,7350 грн/доллар, евро 31,3447 - 31,3681 грн/евро, российский рубль 0,3632 - 0,3636 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару 12 августа закрылись в диапазоне: 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 31,3516 - 31,3750 грн/евро, российский рубль 0,3630 - 0,3634 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара снова упал после небольшого роста. Официальный курс гривны к доллару на 13 августа установлен на таком уровне: 26,7686 гривен за 1 доллар (-0,0356 грн). При этом курс доллара на 12 августа составляет 26,8042 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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