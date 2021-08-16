НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з липня 2020 року

Офіційний курс гривні до долара на 16 серпня встановлено на рівні 26,69 гривень за долар. Нижче курс був тільки 1 липня 2020 року - 26,6676 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6931 гривень за 1 долар (-0,0755 грн). При цьому курс долара на 13 серпня становить 26,7686 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)