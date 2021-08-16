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НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з липня 2020 року

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з липня 2020 року Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 16 серпня встановлено на рівні 26,69 гривень за долар. Нижче курс був тільки 1 липня 2020 року - 26,6676 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6931 гривень за 1 долар (-0,0755 грн). При цьому курс долара на 13 серпня становить 26,7686 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 13 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,73 гривень за долар, курс в покупці до 26,71 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,36 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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