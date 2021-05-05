НБУ снизил официальный курс доллара на 5 мая

Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,733 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет: 27,75 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)



