НБУ знизив офіційний курс долара на 5 травня

Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлений на рівні 27,73 гривень за долар. Курс долара знижується другий день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,733 гривень за 1 долар (-0,0170 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить: 27,75 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)



