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НБУ знизив офіційний курс долара на 5 травня

Новость на русском → Києва, Середа 05 травня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 5 травня Фото: курс долара продовжив зниження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлений на рівні 27,73 гривень за долар. Курс долара знижується другий день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,733 гривень за 1 долар (-0,0170 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить: 27,75 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 5 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 5 травня

Скріншот (bank.gov.ua)


Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 30 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,72 гривень за долар, курс в покупці до 27,70 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 6 копійок до 33,62 гривень за євро.

Прогноз

Зазначимо, у Законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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