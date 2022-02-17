НБУ снизил официальный курс доллара на 30 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля 2022 года установлен на уровне 28,09 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне падает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,0943 гривен за 1 доллар (-0,1481 грн). При этом курс доллара на 16 февраля составляет: 28,2424 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс упал на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)