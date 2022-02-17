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НБУ знизив офіційний курс долара на 30 копійок

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 06:15
НБУ знизив офіційний курс долара на 30 копійок Фото: курс долара впав 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,09 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні падає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,0943 гривень за 1 долар (-0,1481 грн). При цьому курс долара на 16 лютого становить: 28,2424 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 30 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс впав на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 30 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 13 копійок до 28,10 гривень за долар, курс в покупці до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-31,96 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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