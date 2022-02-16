Межбанк открылся дальнейшим падением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 13 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 31,96 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 15 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2100 - 28,2300 грн/доллар, евро 31,9450 - 31,9648 грн/евро, российский рубль 0,3719 - 0,3724 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 31,9466 - 31,9637 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс упал на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.