НБУ снизил официальный курс доллара на 29 сентября

Официальный курс гривны к доллару на 29 сентября установлен на уровне 26,56 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снова упал после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,5698 гривен за 1 доллар (-0,0858 грн). При этом курс доллара на 28 сентября составляет 26,6556 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)