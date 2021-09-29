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НБУ снизил официальный курс доллара на 29 сентября

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Украина, Среда 29 сентября 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара на 29 сентября Фото: курс доллара упала на 9 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 29 сентября установлен на уровне 26,56 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снова упал после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,5698 гривен за 1 доллар (-0,0858 грн). При этом курс доллара на 28 сентября составляет 26,6556 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара на 29 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара на 29 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,09 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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