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НБУ знизив офіційний курс долара на 29 вересня

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Україна, Середа 29 вересня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 29 вересня Фото: курс долара впала на 9 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 29 вересня встановлений на рівні 26,56 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знову впав після дводенного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,5698 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 28 вересня становить 26,6556 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 29 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 29 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,09 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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