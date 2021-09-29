НБУ знизив офіційний курс долара на 29 вересня

Офіційний курс гривні до долара на 29 вересня встановлений на рівні 26,56 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знову впав після дводенного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,5698 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 28 вересня становить 26,6556 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)