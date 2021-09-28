ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Межбанк отрылся небольшим снижением курса доллара

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 10:18
Межбанк отрылся небольшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 0,5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,09 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6000 - 26,6200 грн/доллар, евро 31,0688 - 31,0921 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Межбанк отрылся небольшим снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 27 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6050 - 26,6250 грн/доллар, евро 31,1305 - 31,1539 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3666 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Киев сковали пробки: карта
Киев сковали пробки: карта
DAILY
Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти