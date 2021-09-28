Межбанк отрылся небольшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,09 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6000 - 26,6200 грн/доллар, евро 31,0688 - 31,0921 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.