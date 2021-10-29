НБУ снизил официальный курс доллара на 29 октября

Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на уровне 26,32 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара падает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3265 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 28 октября составляет 26,3712 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)