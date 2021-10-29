НБУ знизив офіційний курс долара на 29 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на рівні 26,32 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара падає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3265 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 28 жовтня становить 26,3712 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)