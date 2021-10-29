НБУ знизив офіційний курс долара на 29 жовтня
Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на рівні 26,32 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара падає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3265 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 28 жовтня становить 26,3712 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,35 гривень за долар, курс в покупці до 26,33 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,56 гривень за євро.
Прогноз
Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.