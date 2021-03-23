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НБУ снизил официальный курс доллара на 23 марта

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 23 марта установлен на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс доллара снижает после роста накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,6871 гривен за 1 доллар (-0,0313 грн). При этом курс доллара на 22 марта составляет 27,7184 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,93 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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