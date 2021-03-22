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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 10:10
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7000 - 27,7150 грн/доллар, евро 32,9186 - 32,9365 грн/евро, российский рубль 0,3707 - 0, 3711 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 19 марта торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7000 - 27,7200 грн/доллар, евро 32,9214 - 32,9452 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,71 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 марта установлен на таком уровне: 27,7184 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,6828 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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