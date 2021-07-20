НБУ снизил официальный курс доллара на 20 июля

Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на уровне 27,21 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2132 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,2301 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)