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НБУ снизил официальный курс доллара на 20 июля

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Украина, Вторник 20 июля 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара на 20 июля Фото: курс доллара упал на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на уровне 27,21 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2132 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,2301 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара на 20 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара на 20 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,11 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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