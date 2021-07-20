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НБУ знизив офіційний курс долара на 20 липня

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 20 липня Фото: курс долара впав на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 20 липня встановлено на рівні 27,21 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2132 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,2301 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 20 липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 20 липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 19 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,11 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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