НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 24,4795 гривен за 1 доллар (-0,0171 грн). При этом курс доллара на 13 февраля составляет 24,4966 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 13 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 5 копеек до 24,57 гривен за доллар, курс в покупке до 24,55 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 февраля справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, повысив его по сравнению с 12 февраля (24,48 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 13 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,59 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,39 (24,38 - 12 февраля), продажи - 24,59 (24,58 - 12 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,45 (26,50 - 12 февраля), продажи - 26,80 (26,87 - 12 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,53 - 12 февраля), продажи 3,90 (3,87 - 12 февраля) грн за 10 рублей.