НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 24,537 гривен за 1 доллар (-0,0424 грн). При этом курс доллара на 7 февраля составляет 24,5794 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 7 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, понизив его по сравнению с 6 февраля (24,58 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 7 февраля курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс евро снизился на 22 копейки до 27,05 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,38 (24,47 - 6 февраля), продажи - 24,61 (24,72 - 6 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,82 - 6 февраля), продажи - 27,05 (27,27 - 6 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,61 - 6 февраля), продажи 3,91 (3,94 - 6 февраля) грн за 10 рублей.