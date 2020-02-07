Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 6 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5000 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,8716 - 26,9020 грн/евро, российский рубль 0,3854 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5000 24,5300 EUR/UAH 26,8716 26,9020 RUB/UAH 0,3854 0,3860

Напомним, 6 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,5900 грн/доллар, евро 27,0147 - 27,0317 грн/евро, российский рубль 0,3879 - 0,3884 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,57 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля установлен на таком уровне: 24,5794 гривен за 1 доллар (-0,2165 грн). При этом курс доллара на 6 февраля составляет 24,7959 гривен за 1 доллар.

Напомним, по данным НБУ, в течение января 2020 года на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж.

В то же время размер международных резервов Украины в течение января 2020 года вырос на 3,9% (на 990,65 млн долларов) на 1 февраля составил 26 292,81 млн долларов.