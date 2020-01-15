НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 23,9821 гривен за 1 доллар (-0,0436 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет 24,0257 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 15 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 3 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс в покупке до 23,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 января справочный курс на уровне 23,96 грн/доллар, снизив его по сравнению с 14 января (24,02 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 15 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,08 гривен за доллар, курс евро снизился на 11 копеек до 26,75 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,86 (23,90 - 14 января), продажи - 24,08 (24,15 - 14 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,40 - 14 января), продажи - 26,75 (26,86 - 14 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,57 - 14 января), продажи 3,90 (3,91 - 14 января) грн за 10 рублей.