НБУ снизил официальный курс доллара на 13 августа

Официальный курс гривны к доллару на 13 августа установлен на уровне 26,76 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после небольшого роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7686 гривен за 1 доллар (-0,0356 грн). При этом курс доллара на 12 августа составляет 26,8042 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)