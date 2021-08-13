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НБУ знизив офіційний курс долара на 13 серпня

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 13 серпня Фото: курс долара впав на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на рівні 26,76 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7686 гривень за 1 долар (-0,0356 грн). При цьому курс долара на 12 серпня становить 26,8042 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 13 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 13 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 12 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,78 гривень за долар, курс в покупці до 26,76 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 2 копійки до 31,42 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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