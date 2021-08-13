НБУ знизив офіційний курс долара на 13 серпня

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на рівні 26,76 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7686 гривень за 1 долар (-0,0356 грн). При цьому курс долара на 12 серпня становить 26,8042 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)