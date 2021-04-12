НБУ снизил официальный курс доллара на 12 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд.

Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9094 гривен за 1 доллар (-0,0674 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет: 27,9768 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,19 гривен за евро.

Прогноз

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,98 грн/доллар.