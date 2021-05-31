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Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 мая 2021 10:15
Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 0,5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 31 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,53 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,4900 - 27,5150 грн/доллар, евро 33,5130 - 33,5346 грн/евро, российский рубль 0,3746 - 0,3750 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 28 мая закрылись в диапазоне: 27,4900 - 27,5150 грн/доллар, евро 33,4388 - 33,4692 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,50 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 мая установлен на таком уровне: 27,5004 гривен за 1 доллар (-0,0256 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,526 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает в течение двух дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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