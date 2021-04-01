НБУ снизил официальный курс доллара на 1 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс доллара второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,8226 гривен за 1 доллар (-0,0626 грн). При этом курс доллара на 31 марта составляет: 27,8852 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)