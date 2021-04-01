НБУ знизив офіційний курс долара на 1 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлена на рівні 27,82 гривень за долар. Курс долара другий день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8226 гривень за 1 долар (-0,0626 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить: 27,8852 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)