НБУ снизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,54%

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,54% до 335 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 14 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 335019,5 грн за 10 тройских унций (-1830,97 грн или на 0,54%);

Серебро - 3863,45 грн за 10 тройских унций (-20,26 грн);

Платина - 223790,26 грн за 10 тройских унций (+778,16 грн);

Палладий - 342605,39 грн за 10 тройских унций (+8742,39 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.