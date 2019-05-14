НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,54%

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,54% до 335 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 14 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 335019,5 грн за 10 тройських унцій (-1830,97 грн або на 0,54%);

Срібло - 3863,45 грн за 10 тройських унцій (-20,26 грн);

Платина - 223790,26 грн за 10 тройських унцій (+778,16 грн);

Паладій - 342605,39 грн за 10 тройських унцій (+8742,39 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.