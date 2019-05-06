НБУ снизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс золота на 0,40% до 336,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 6 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 336315,09 грн за 10 тройских унций (-1346,96 грн или на -0,40%);

Серебро - 3886,01 грн за 10 тройских унций (-65,71 грн);

Платина - 226937,55 грн за 10 тройских унций (-7297,32 грн);

Палладий - 359604,66 грн за 10 тройских унций (-2370,55 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.