НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,40% до 336,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 6 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 336315,09 грн за 10 тройських унцій (-1346,96 грн або на -0,40%);

Срібло - 3886,01 грн за 10 тройських унцій (-65,71 грн);

Платина - 226937,55 грн за 10 тройських унцій (-7297,32 грн);

Паладій - 359604,66 грн за 10 тройських унцій (-2370,55 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.