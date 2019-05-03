НБУ снизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,54%

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс золота на 0,54% до 337,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 3 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 337662,05 грн за 10 тройских унций (-1842,37 грн или на -0,54%);

Серебро - 3951,72 грн за 10 тройских унций (+13,57 грн);

Платина - 234234,87 грн за 10 тройских унций (+1628,64 грн);

Палладий - 361975,21 грн за 10 тройских унций (-13691,80 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.