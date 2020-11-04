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НБУ снизил курс доллара после продолжительного роста

Киев, Среда 04 ноября 2020 16:26
НБУ снизил курс доллара после продолжительного роста
Фото: курс доллара немного снизился (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины на 5 ноября 2020 года опустил официальный курс доллара на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 28,50 гривен. Американская валюта немного подешевела после продолжительного роста.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на уровне 28,5074 гривен за 1 доллар (- 0,0926грн). При этом курс на 4 ноября составлял 28,6 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил курс доллара после продолжительного роста

Фото: курсы валют на 5 ноября

Отметим, до этого доллар несколько дней подряд рос и торговался на максимальных за последние два года отметках. В частности, официальный курс в последний раз пробивал значение 28,49 гривен в сентябре 2018 года.

Межбанк

На открытии межбанковского валютного рынка 4 ноября 2020 года курс доллара был стабилен, потеряв всего одну копейку по сравнению с закрытием предыдущей сессии, - продавался за 28,54 гривен. Но по ходу торгов курс ослабевал и менее чем за час до закрытия доллар продается за 28,44 гривен.

Курс доллара и выборы в США

Отметим, вчера прошел основной день выборов в США и сегодня продолжается подсчет голосов. Как рассказал в комментарии РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, результаты выборов сильно на курс доллара не повлияют.

По его словам, рынок учитывает победу Джо Байдена как наиболее вероятный исход, однако в случае переизбрания Дональда Трампа тоже колебаний курса не ожидается, поскольку Федеральная резервная система сохранила свою независимость.

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