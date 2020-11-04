Курс доллара стабилен на открытии межбанка

Фото: курс доллара стабилен (РБК-Украина)

На открытии межбанковского валютного рынка 4 ноября 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии почти не изменился и составляет 28,54 гривен, в покупке - 28,53 гривен. В то же время курс евро снизился на 9 копеек - до 33,35 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне 28,5300 - 28,5450 грн/доллар, евро 33,3430 - 33,3576 грн/евро, российский рубль 0,3600 - 0,3606 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 3 ноября торги закрылись в диапазоне 28,5200 - 28,5500 грн/доллар, евро 33,4054 - 33,4406 грн/евро, российский рубль 0,3595 - 0,3601 грн/рубль.

Курс НБУ

Тем временем официальный курс доллара в Украине растет вторую неделю подряд. На 4 ноября Национальный банк поднял его на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс на 4 ноября установлен на отметке 28,6 гривен за 1 доллар (+ 0,0173 грн). При этом курс на 3 ноября составлял 28,5827 гривен за 1 доллар.

Прогноз на первую неделю ноября

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович рассказал РБК-Украина, что курс доллара на этой неделе будет расти. По его словам, курс превысит отметку 28,5 гривен за доллар, и до конца месяца будет колебаться в диапазоне 28,5-29 гривен за доллар.