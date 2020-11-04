НБУ знизив курс долара після тривалого зростання

Національний банк України на 5 листопада 2020 року опустив офіційний курс долара на 9 копійок у порівнянні з попереднім днем - до 28,50 гривень. Американська валюта трохи подешевшала після тривалого зростання.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на рівні 28,5074 гривень за 1 долар (- 0,0926 грн). При цьому курс на 4 листопада становив 28,6 гривень за 1 долар.
Фото: курси валют на 5 листопада
Відзначимо, до цього долар кілька днів поспіль зростав і торгувався на максимальних за останні два роки позначках. Зокрема, офіційний курс в останній раз пробивав значення 28,49 гривень у вересні 2018 року.
На відкритті міжбанківського валютного ринку 4 листопада 2020 року курс долара був стабільний, втративши всього одну копійку у порівнянні із закриттям попередньої сесії, - продавався за 28,54 гривень. Але по ходу торгів курс слабшав і менш ніж за годину до закриття долар продається за 28,44 гривень.
Відзначимо, вчора пройшов основний день виборів у США й сьогодні триває підрахунок голосів. Як розповів у коментарі РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, результати виборів сильно на курс долара не вплинуть.
За його словами, ринок враховує перемогу Джо Байдена як найбільш вірогідний результат, проте в разі переобрання Дональда Трампа теж коливань курсу не очікується, оскільки Федеральна резервна система зберегла свою незалежність.