НБУ знизив курс долара після тривалого зростання

Фото: курс долара трохи знизився (РБК-Україна)

Національний банк України на 5 листопада 2020 року опустив офіційний курс долара на 9 копійок у порівнянні з попереднім днем - до 28,50 гривень. Американська валюта трохи подешевшала після тривалого зростання.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на рівні 28,5074 гривень за 1 долар (- 0,0926 грн). При цьому курс на 4 листопада становив 28,6 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 5 листопада

Відзначимо, до цього долар кілька днів поспіль зростав і торгувався на максимальних за останні два роки позначках. Зокрема, офіційний курс в останній раз пробивав значення 28,49 гривень у вересні 2018 року.

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку 4 листопада 2020 року курс долара був стабільний, втративши всього одну копійку у порівнянні із закриттям попередньої сесії, - продавався за 28,54 гривень. Але по ходу торгів курс слабшав і менш ніж за годину до закриття долар продається за 28,44 гривень.

Курс долара і вибори в США

Відзначимо, вчора пройшов основний день виборів у США й сьогодні триває підрахунок голосів. Як розповів у коментарі РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, результати виборів сильно на курс долара не вплинуть.

За його словами, ринок враховує перемогу Джо Байдена як найбільш вірогідний результат, проте в разі переобрання Дональда Трампа теж коливань курсу не очікується, оскільки Федеральна резервна система зберегла свою незалежність.