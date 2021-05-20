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НБУ снизил курс доллара до 9-месячного минимума

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на уровне 27,41 гривен за доллар. Курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев, ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,38 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4166 гривен за 1 доллар (-0,0202 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 27,4368 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,54 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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