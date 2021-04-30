НБУ снизил курс доллара на 30 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на уровне 27,75 гривен за доллар. Официальный курс доллара снижается после роста накануне.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,75 гривен за 1 доллар (-0,0367 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет: 27,7867 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,62 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.