НБУ знизив курс долара на 30 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 30 квітня встановлений на рівні 27,75 гривень за долар. Офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,75 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить: 27,7867 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 7 копійок до 33,62 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.