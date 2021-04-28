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Доллар снова растет: НБУ повысил официальный курс на 29 апреля

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 16:06
Доллар снова растет: НБУ повысил официальный курс на 29 апреля Фото: курс доллара перешел к росту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,78 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,7867 гривен за 1 доллар (+0,0152 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет: 27,7715 гривен за 1 доллар.

Доллар снова растет: НБУ повысил официальный курс на 29 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение трех дней подряд.

Доллар снова растет: НБУ повысил официальный курс на 29 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 33,47 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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