НБУ снизил курс доллара на 30 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на уровне 27,75 гривен за доллар. Официальный курс доллара снижается после роста накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,75 гривен за 1 доллар (-0,0367 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет: 27,7867 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)