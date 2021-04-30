НБУ знизив курс долара на 30 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 30 квітня встановлений на рівні 27,75 гривень за долар. Офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,75 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить: 27,7867 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)