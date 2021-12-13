НБУ снизил курс доллара до 27 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на уровне 27,02 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд после роста в течение трех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0241 гривен за 1 доллар (-0,0772 грн). При этом курс доллара на 10 декабря составляет: 27,1013 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,05 гривен за доллар, курс в покупке до 27,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,55 гривен за евро.

Прогноз

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.