Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,05 гривен за доллар, курс в покупке до 27,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,0300 - 27,0500 грн/доллар, евро 30,5276 - 30,5502 грн/евро, российский рубль 0,3676 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает третий день подряд после трехнедельного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.