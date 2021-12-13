НБУ знизив курс долара до 27 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня встановлено на рівні 27,02 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль після зростання протягом трьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0241 гривень за 1 долар (-0,0772 грн). При цьому курс долара на 10 грудня становить: 27,1013 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,05 гривень за долар, курс в покупці до 27,03 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,55 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2021 році - 27,32 грн/долар.