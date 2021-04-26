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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 10:17
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара упал ниже 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,91 гривен за доллар, курс в покупке до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,77 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,8900 - 27,9100 грн/доллар, евро 33,7524 - 33,7766 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3736 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 23 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9200 - 27,9450 грн/доллар, евро 33,6826 - 33,7016 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на таком уровне: 28,0642 гривен за 1 доллар (+0,0066 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет: 28,0576 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала февраля. Выше курс был только 1 февраля - 28,1324 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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